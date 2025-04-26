Минздрав Палестины сообщил о гибели 78 человек за сутки при обстрелах Газы

За прошедшие сутки не менее 78 палестинцев стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа. Также шесть тел извлекли из-под завалов. Такие данные привело местное министерство здравоохранения.

Кроме этого, за минувшие 24 часа ранения получили как минимум 168 жителей анклава, их госпитализировали. Под обломками строений остается еще много человек, к которым однако не могут добраться сотрудники экстренных служб.

Напомним, 20 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал вести войну против радикального палестинского движения ХАМАС до победного конца. В связи с этим он потребовал от военных усилить давление на группировку.

В общей сложности с 7 октября 2023 года - с начала нового витка эскалации палестино-израильского конфликта - из-за военных действий Израиля погибли не менее 51 439 палестинцев, еще 117 416 получили ранения.

Катарский телеканал Al Jazeera добавляет, что Израиль с 7 октября того же года потерял по меньшей мере 1 139 человек во время атак ХАМАС, еще более 200 взяты в плен.