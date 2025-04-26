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Минздрав Палестины сообщил о гибели 78 человек за сутки при обстрелах Газы

Во время ударов израильской армии по сектору Газа ранения получили не менее 168 жителей.
Марина Крижановская 2025-04-26 05:33:31
© Фото: Mahmoud Zaki XinHua Globallookpress

За прошедшие сутки не менее 78 палестинцев стали жертвами ударов Израиля по сектору Газа. Также шесть тел извлекли из-под завалов. Такие данные привело местное министерство здравоохранения.

Кроме этого, за минувшие 24 часа ранения получили как минимум 168 жителей анклава, их госпитализировали. Под обломками строений остается еще много человек, к которым однако не могут добраться сотрудники экстренных служб.

Напомним, 20 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал вести войну против радикального палестинского движения ХАМАС до победного конца. В связи с этим он потребовал от военных усилить давление на группировку.

В общей сложности с 7 октября 2023 года - с начала нового витка эскалации палестино-израильского конфликта - из-за военных действий Израиля погибли не менее 51 439 палестинцев, еще 117 416 получили ранения.

Катарский телеканал Al Jazeera добавляет, что Израиль с 7 октября того же года потерял по меньшей мере 1 139 человек во время атак ХАМАС, еще более 200 взяты в плен.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #обстрелы #палестино-израильский конфликт #погибли люди
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