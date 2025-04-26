В Омане приземлился предположительно борт спецпосланника США Уиткоффа

В аэропорту оманской столицы совершил посадку вылетевший из Москвы американский самолет. Предположительно, это борт спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Представитель международного аэропорта подтвердил приземление спецрейса из Москвы, сказав, что речь идет о самолете Bombardier Global 7500, прибывшем из аэропорта Внуково.

«Да, борт из Москвы прилетел», - сообщил собеседник ТАСС из Омана.

Ранее из штата Флорида, аэропорт Форт-Лодердейл, вылетел самолет Bombardier Global 7500. Вскоре он приземлился в Москве, где состоялась встреча президента РФ Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом, спецпосланником Дональда Трампа.

Напомним, что по прошествии последней встречи Путина и Уиткоффа 11 апреля американский борт отправился в оманскую столицу. Затем 12 апреля там состоялись переговоры с иранской стороной, которые коснулись урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана, или так называемой ядерной сделки.