В британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем ранил трех человек

В Великобритании трое пострадали в результате нападения мужчины с арбалетом и ружьем. Об этом сообщил Telegraph.

Как сообщает газета, инцидент произошел в городе Лидс, в субботу, 26 апреля. На опубликованных в соцсетях видео был виден мужчина, который проходил вдоль жилой застройки с предметом, похожим на арбалет.

«Три человека получили ранения в ходе инцидента с участием мужчины, вооруженного арбалетом, в Лидсе», - говорится в материале.

Уточняется, что полицейским удалось задержать подозреваемого. Начато расследование инцидента.