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В британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем ранил трех человек

Полицейским удалось задержать подозреваемого.
Глеб Владовский 2025-04-26 23:55:34
© Фото: Jim Wood Keystone Press Agency Globallookpress

В Великобритании трое пострадали в результате нападения мужчины с арбалетом и ружьем. Об этом сообщил Telegraph.

Как сообщает газета, инцидент произошел в городе Лидс, в субботу, 26 апреля. На опубликованных в соцсетях видео был виден мужчина, который проходил вдоль жилой застройки с предметом, похожим на арбалет.

«Три человека получили ранения в ходе инцидента с участием мужчины, вооруженного арбалетом, в Лидсе», - говорится в материале.

Уточняется, что полицейским удалось задержать подозреваемого. Начато расследование инцидента.

#в стране и мире #Великобритания #полиция #пострадавшие #арбалет
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