В британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем ранил трех человек

В Великобритании трое пострадали в результате нападения мужчины с арбалетом и ружьем. Об этом сообщил Telegraph.
Как сообщает газета, инцидент произошел в городе Лидс, в субботу, 26 апреля. На опубликованных в соцсетях видео был виден мужчина, который проходил вдоль жилой застройки с предметом, похожим на арбалет.
«Три человека получили ранения в ходе инцидента с участием мужчины, вооруженного арбалетом, в Лидсе», - говорится в материале.
Уточняется, что полицейским удалось задержать подозреваемого. Начато расследование инцидента.
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