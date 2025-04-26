Ушиб вынудил Боярского пропустить еще два спектакля

Народный артист РСФСР Михаил Боярский вынужден пропустить еще два спектакля из-за ушиба. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Ленсовета.

«Сообщаем вам, что Михаил Боярский в связи с плохим самочувствием не будет принимать участие в спектаклях "Театральный роман" (29 апреля) и "Ромео и Джульетта" (30 апреля)», - говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что на постановке, которая состоится во вторник,29 апреля, вместо Боярского выступит в роли генерального секретаря актер Александр Сулимов. А в «Ромео и Джульетте» прозвучит заранее записанный голос.

Напомним, 18 апреля Боярский оступился на сцене и получил ушиб. Артиста выписали из больницы в среду, 23 апреля.