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Москалькова: Украина удерживает у себя 52 жителей Курской области

Омбудсмен отметила, что Киев действует в нарушении международных норм.
Сергей Лебедев 2025-04-26 22:56:05
© Фото: Pavel Kashaev Global Look Press

Украина до сих пор удерживает у себя 52 россиян, которых националисты вывезли из Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности», - заявила омбудсмен.

Напомним, в субботу российскому президенту Владимиру Путину было доложено о полном освобождении Курской области от украинских боевиков. Недавно ВС РФ дозачистили село Горналь.

Глава государства поблагодарил военнослужащих за отвагу и героизм, проявленные при уничтожении националистов.

#в стране и мире #Курская область #омбудсмен #Татьяна Москалькова
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