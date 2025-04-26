Украина до сих пор удерживает у себя 52 россиян, которых националисты вывезли из Курской области. Об этом в своем Telegram-канале заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Удерживаются киевским режимом в нарушение международных норм и принципов, справедливости и человечности», - заявила омбудсмен.

Напомним, в субботу российскому президенту Владимиру Путину было доложено о полном освобождении Курской области от украинских боевиков. Недавно ВС РФ дозачистили село Горналь.

Глава государства поблагодарил военнослужащих за отвагу и героизм, проявленные при уничтожении националистов.