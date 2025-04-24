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Агитпоезд Минобороны с трофеями спецоперации посетил Пензу

В мероприятиях акции приняли участие около 13 тысяч человек.
2025-04-24 21:05:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации в рамках патриотической акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» посетил Пензу. Уникальный эшелон встретили военнослужащие, активисты, школьники, студенты, а также курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института.

Во время торжественной церемонии общественники, помогающие участникам специальной операции, были награждены медалями Министерства обороны Российской Федерации «За помощь и милосердие». Также в ряды «Юнармии» приняли около 20 школьников.

В рамках церемонии состоялся телемост с военнослужащими в зоне СВО. Кроме того, для участников и почетных гостей мероприятия организовали концерт с участием творческих коллективов Пензы.

В тематических вагонах поезда все желающие смогли ознакомиться с образцами техники времен Великой Отечественной войны и трофеями из зоны спецоперации, в том числе с американскими бронетранспортерами M113 и International MaxxPro, турецким бронеавтомобилем Kirpi и Roshel Senator производства Канады. Также были представлены рассекреченные архивные документы, из которых местные жители смогли больше узнать о своих героических предках.

Помимо музейных экспозиций горожане смогли ознакомиться с особенностями поступления в высшие военные учебные заведения, узнать о порядке заключения контракта с МО РФ, соцгарантиях и льготах, которое предоставляют военнослужащим и их семьям.

Особое внимание уделили молодежи - были организованы дискуссионные площадки «Разговоры о самом важном» на патриотические темы: «Почему я защищаю и буду защищать Отечество» и «Есть такая профессия Родину защищать».

Кроме того, каждый желающий смог нарисовать рисунок или написать письмо со словами поддержки и благодарности в адрес участников СВО. Работала и полевая кухня.

Всего в акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» в Пензе приняли участие около 13 тысяч человек.

Напомним, накануне агитпоезд посетил Рязань.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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© Минобороны России
#Минобороны России #МО РФ #агитпоезд #СВО #Единство в памяти. Сила в подвиге!
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