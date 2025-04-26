Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отреагировала на новость о полном освобождении Курской области от украинских националистов. Сделала она это одним, но передающим эмоции всей страны словом.

«УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Чуть позже она добавила, что ее семья встретила это известие со слезами радости на глазах.

«Каждый день молились за жителей этой многострадальной земли», - рассказала Мария Захарова.

Напомним, руководитель Курской области Александр Хинштейн узнал новость об освобождении прямо во время выступления на медиафоруме, проводившемся в региональной столице. Он поблагодарил российских военнослужащих за совершенный ими подвиг.