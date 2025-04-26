Захарова одним словом отреагировала на освобождение Курской области

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отреагировала на новость о полном освобождении Курской области от украинских националистов. Сделала она это одним, но передающим эмоции всей страны словом.
«УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!», - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Чуть позже она добавила, что ее семья встретила это известие со слезами радости на глазах.
«Каждый день молились за жителей этой многострадальной земли», - рассказала Мария Захарова.
Напомним, руководитель Курской области Александр Хинштейн узнал новость об освобождении прямо во время выступления на медиафоруме, проводившемся в региональной столице. Он поблагодарил российских военнослужащих за совершенный ими подвиг.
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