Хинштейн узнал об освобождении Курской области на медиафоруме

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн узнал о полном освобождении региона во время выступления на медиафоруме «17 ценностей России». После того, как он прочитал сообщение о вытеснении украинских боевиков из Горнали, зал взорвался аплодисментами. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».

Александр Хинштейн поздравил всех с долгожданным и историческим событием. Руководитель области отметил, что впереди еще очень много работы.

«Низкий поклон нашим воинам и вечная славам им. И вечная память тем, кто не пришел живым, сложил свою голову и отдал жизни за нашу страну, за нашу курскую землю», - добавил глава региона.

Напомним, сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Курской области.