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В Госдуме посоветовали близким убитых под Курском солдат ВСУ призвать Зеленского к ответу

Шамсаил Саралиев назвал операцию ВСУ в Курской области авантюрой ценой жизни десятков тысяч убитых военных.
Анна Касаткина 2025-04-26 15:22:27
© Фото: IMAGO Andreas Stroh Global Look Press

Полно освобождение Курской области от солдат ВСУ - очевидный и ожидаемый процесс, родственникам убитых там украинских солдат давно пора «постучаться в дверь» к Владимиру Зеленскому. Об этом в комментарии «Звезде» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

«Полное освобождение Курской области от солдат ВСУ - процесс очевидный и ожидаемый. Рано или поздно это все равно случилось бы, лишь дело времени. Враг не смог бы удержаться на нашей территории», - сказал он.

Само вторжение Саралиев назвал «авантюрой украинских властей ценой жизни десятков тысяч украинских солдат».

«Остается открытым вопрос -  кто за это будет отвечать. Что теперь скажет Зеленский родным и близким тех солдат ВСУ , которые там полегли? Родственникам убитых украинских солдат давно пора "постучаться в дверь" к Зеленскому и призвать его к ответу», - подчеркнул депутат.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов должил Верховному главнокомандующему российской армии о полном освобождении Курской области. Он подчеркнул, что за время операции ВСУ потеряли 76 тысяч военнослужащих.

#освобождение #Курская область #Владимир Зеленский #госдума #наш эксклюзив #Шамсаил Саралиев
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