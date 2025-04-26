Полно освобождение Курской области от солдат ВСУ - очевидный и ожидаемый процесс, родственникам убитых там украинских солдат давно пора «постучаться в дверь» к Владимиру Зеленскому. Об этом в комментарии «Звезде» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

«Полное освобождение Курской области от солдат ВСУ - процесс очевидный и ожидаемый. Рано или поздно это все равно случилось бы, лишь дело времени. Враг не смог бы удержаться на нашей территории», - сказал он.

Само вторжение Саралиев назвал «авантюрой украинских властей ценой жизни десятков тысяч украинских солдат».

«Остается открытым вопрос - кто за это будет отвечать. Что теперь скажет Зеленский родным и близким тех солдат ВСУ , которые там полегли? Родственникам убитых украинских солдат давно пора "постучаться в дверь" к Зеленскому и призвать его к ответу», - подчеркнул депутат.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов должил Верховному главнокомандующему российской армии о полном освобождении Курской области. Он подчеркнул, что за время операции ВСУ потеряли 76 тысяч военнослужащих.