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В Госдуме рассказали о двойной доплате к пенсии в мае

Увеличенные выплаты придут досрочно в связи с праздниками.
Константин Денисов 2025-04-26 15:26:58
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Пенсионеры, которым в апреле исполнится 80 лет, в мае получат удвоенную выплату к пенсии. Увеличение коснется и граждан, получивших первую группу инвалидности в этом же месяце, рассказала в беседе с телеканалом «Звезда» член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

В 2025 году доплата к пенсии составляет 8907,70 рубля в месяц. Соответственно, сумма вырастет до 17 815,40 рубля.

В следующем месяце изменятся выплаты и для семей с детьми. По поручению Владимира Путина правительству РФ предстоит пересмотреть условия назначения ежемесячного детского пособия.

«Когда уровень доходов семьи буквально на один рубль отличается от критериев нуждаемости, то социальный фонд вынужден отказывать в выплате единого пособия на ребенка. То есть величина дохода не должна превышать прожиточный минимум на членов семьи. Если это происходит, то люди не имеют возможности получить уже соответствующие выплаты», - отметила Бессараб.

Конкретные изменения о выплатах на детей правительство озвучит после 15 мая. Пособия за апрель придут гражданам досрочно из-за майских праздников.

#Пенсии #наш эксклюзив #пенсионеры #Светлана Бессараб
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