В Госдуме рассказали о двойной доплате к пенсии в мае

Пенсионеры, которым в апреле исполнится 80 лет, в мае получат удвоенную выплату к пенсии. Увеличение коснется и граждан, получивших первую группу инвалидности в этом же месяце, рассказала в беседе с телеканалом «Звезда» член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.

В 2025 году доплата к пенсии составляет 8907,70 рубля в месяц. Соответственно, сумма вырастет до 17 815,40 рубля.

В следующем месяце изменятся выплаты и для семей с детьми. По поручению Владимира Путина правительству РФ предстоит пересмотреть условия назначения ежемесячного детского пособия.

«Когда уровень доходов семьи буквально на один рубль отличается от критериев нуждаемости, то социальный фонд вынужден отказывать в выплате единого пособия на ребенка. То есть величина дохода не должна превышать прожиточный минимум на членов семьи. Если это происходит, то люди не имеют возможности получить уже соответствующие выплаты», - отметила Бессараб.

Конкретные изменения о выплатах на детей правительство озвучит после 15 мая. Пособия за апрель придут гражданам досрочно из-за майских праздников.