В Минюсте РФ сообщили о переносе сроков выплат пенсий

В связи с предстоящими майскими праздниками пенсионные выплаты в России проведут в более ранние сроки. Об этом сообщила в беседе с RT арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

«Если пенсия приходит на банковскую карту с 1 по 4 мая, выплаты поступят в последних числах апреля. Выплаты с 5-го по 7-е будут произведены по обычной схеме. Плюс в эти же дни поступит на карту пенсия тем, кто получает ее с 8-го по 11-е число месяца», - уточнила сенатор.

Собеседница также отметила, что эти переносы коснутся не только пенсий, но также и пособий для семей с детьми до 17 лет, пособий по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб перечислила критерии, которым нужно соответствовать пенсионерам для разового получения пенсионных накоплений в 2025 году.