Путин: авантюра киевского режима в Курской области полностью провалилась

Авантюра киевского режима по захвату Курской области полностью провалилась. Такое заявление сделал Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

«Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери отразятся на всей линии боевого соприкосновения», - подчеркнул глава государства в ходе видео-конференции начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Путин подчеркнул, что полный разгром украинских боевиков в Курской области создает условия для дальнейших успехов российской армии на других участках линии боевого соприкосновения.

Ранее Герасимов сообщил об освобождении российскими бойцами последнего населенного пункта Горналь в Курской области, находившегося под контролем ВСУ.