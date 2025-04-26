Путин: авантюра киевского режима в Курской области полностью провалилась

Авантюра киевского режима по захвату Курской области полностью провалилась. Такое заявление сделал Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
«Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери отразятся на всей линии боевого соприкосновения», - подчеркнул глава государства в ходе видео-конференции начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Путин подчеркнул, что полный разгром украинских боевиков в Курской области создает условия для дальнейших успехов российской армии на других участках линии боевого соприкосновения.
Ранее Герасимов сообщил об освобождении российскими бойцами последнего населенного пункта Горналь в Курской области, находившегося под контролем ВСУ.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»