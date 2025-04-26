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Путин: авантюра киевского режима в Курской области полностью провалилась

Российский лидер отметил, что потери ВСУ отразятся на линии боевого соприкосновения.
Глеб Владовский 2025-04-26 13:46:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Авантюра киевского режима по захвату Курской области полностью провалилась. Такое заявление сделал Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

«Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери отразятся на всей линии боевого соприкосновения», - подчеркнул глава государства в ходе видео-конференции начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Путин подчеркнул, что полный разгром украинских боевиков в Курской области создает условия для дальнейших успехов российской армии на других участках линии боевого соприкосновения.

Ранее Герасимов сообщил об освобождении российскими бойцами последнего населенного пункта Горналь в Курской области, находившегося под контролем ВСУ.

#в стране и мире #ВС РФ #Курская область #ВСУ #Владимир Путин #разгром всу
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