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Герасимов: 99,5% территории Курской области освобождены

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации провел встречу с начальником Генерального штаба ВС РФ.
2025-04-19 16:51:25
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

На данный момент от украинских националистов освободили 99,5% территории Курской области. Об этом Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Основная часть территория области, где было вторжение, сейчас освобождена. Это 1 260 квадратных километров. 99,5%», - отметил генерал армии.

Напомним, в марте Владимир Путин посетил один из пунктов управления Курской группировкой войск. В ходе совещания Верховный главнокомандующий ВС РФ призвал в кратчайшие сроки разгромить националистов, находящихся в приграничье.

Тогда военачальники доложили Верховному главнокомандующему ВС РФ о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению региона.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВС РФ #освобождение #Курская область #валерий герасимов #верховный главнокомандующий #Президент #генерал армии
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