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WSJ: Иран потребовал от США смягчить санкции ради ядерной сделки

Иран готов вернутся к уровням обогащения урана, предусмотренные ядерной сделкой в 2015 году, если США отменят часть санкций.
Дарья Ситникова 2025-04-14 03:23:06
© Фото: Sergey Elagin Business Online Globallookpress

В Омане Иран на непрямых переговорах с США установил несколько условий для ограничения собственной ядерной программы. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.

В их условия входит ослабление американских санкций, направленных против атомного сектора республики, разморозка миллиардов активов за рубежом, а также остановка давления на китайских покупателей иранской нефти. Взамен Тегеран заявил о готовности вернуться к уровням обогащения урана, которые были согласованы на сделке в 2015 году. Во время своего первого срока правления президент США Дональд Трамп разорвал ее.

По информации газеты, Вашингтон навряд ли смягчит санкции без дополнительных обязательств со стороны Тегерана о сокращении объема ядерных работ. Администрация Трампа пока что не хочет, чтобы Иран сохранил право на оснащение урана в рамках нового соглашения.

Помимо этого, источники The New York Times рассказали, что на этих переговорах США не выдвигали требования, они были сконцентрированы на том, чтобы республика не создавала имеющийся материал в оружие.

Напомним, что встреча представителей Тегерана и Вашингтона состоялась в субботу 12 апреля. Со стороны США делегацию возглавил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а со стороны Ирана - министр иностранных дел Аббас Аракчи. На переговорах они обсудили ситуацию, касаемо иранской ядерной программы.

#сша #Трамп #Иран #переговоры #пошлины #Уиткофф #аракчи
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