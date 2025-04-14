WSJ: Иран потребовал от США смягчить санкции ради ядерной сделки

В Омане Иран на непрямых переговорах с США установил несколько условий для ограничения собственной ядерной программы. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal.

В их условия входит ослабление американских санкций, направленных против атомного сектора республики, разморозка миллиардов активов за рубежом, а также остановка давления на китайских покупателей иранской нефти. Взамен Тегеран заявил о готовности вернуться к уровням обогащения урана, которые были согласованы на сделке в 2015 году. Во время своего первого срока правления президент США Дональд Трамп разорвал ее.

По информации газеты, Вашингтон навряд ли смягчит санкции без дополнительных обязательств со стороны Тегерана о сокращении объема ядерных работ. Администрация Трампа пока что не хочет, чтобы Иран сохранил право на оснащение урана в рамках нового соглашения.

Помимо этого, источники The New York Times рассказали, что на этих переговорах США не выдвигали требования, они были сконцентрированы на том, чтобы республика не создавала имеющийся материал в оружие.

Напомним, что встреча представителей Тегерана и Вашингтона состоялась в субботу 12 апреля. Со стороны США делегацию возглавил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а со стороны Ирана - министр иностранных дел Аббас Аракчи. На переговорах они обсудили ситуацию, касаемо иранской ядерной программы.