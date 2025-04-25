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Раненая при ударе ВСУ по Лисичанску девочка умерла в больнице

Медикам не удалось спасти жизнь девятилетней пострадавшей.
Константин Денисов 2025-04-25 22:38:16
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Девятилетняя девочка, раненая при ударе ВСУ по Лисичанску, скончалась в больнице. Об этом сообщила в своем телеграм-канале глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

«Медики сделали все возможное, чтобы спасти ребенка, к сожалению, раны были несовместимы с жизнью», – написала Пащенко.

Ее сестра-близнец находится в стабильно тяжело состоянии под наблюдением врачей детской больницы.

Стало известно и о состоянии еще одной пострадавшей – пожилой женщины. Она в сознании и была переведена в хирургическое отделение.

Все трое пострадавших имеют одинаковые минно-взрывные и осколочные травмы.

#дети #ВСУ #Лисичанск
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