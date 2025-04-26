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В ООН заявили, что Гутерриш не приедет на празднования 9 мая в Москву

Стефан Дюжаррик ответил на вопрос, поедет ли генсек ООН в Москву на празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
Марина Крижановская 2025-04-26 00:59:32
© Фото: IMAGO VANESSA CARVALHO Globallookpress

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не приедет в Москву для участия в праздновании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом объявил его представитель Стефан Дюжаррик.

«Нет, Генеральный секретарь не сможет посетить празднования», - приводит его слова aif.ru.

Вместе с этим, в Европе в середине апреля глава Евродипломатии Кая Каллас предупредила тех, кто хочет поехать на Парад Победы в Москву. По ее словам, за это последуют «последствия». Также Евросоюз потребовал от стран-кандидатов на членство не принимать участия в праздновании 80-летия Победы.

При этом Каллас призвала как можно чаще ездить в Киев и вообще на Украину, чтобы «продемонстрировать европейскую поддержку». Брюссель ждет от этих визитов конкретных обещаний о предоставлении военной помощи, подчеркнула евродипломат.

#в стране и мире #9 мая #день победы #ООН #Великая Отечественная война (ВОВ) #Генсек ООН #Антониу Гутерриш
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