В ООН заявили, что Гутерриш не приедет на празднования 9 мая в Москву

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не приедет в Москву для участия в праздновании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом объявил его представитель Стефан Дюжаррик.

«Нет, Генеральный секретарь не сможет посетить празднования», - приводит его слова aif.ru.

Вместе с этим, в Европе в середине апреля глава Евродипломатии Кая Каллас предупредила тех, кто хочет поехать на Парад Победы в Москву. По ее словам, за это последуют «последствия». Также Евросоюз потребовал от стран-кандидатов на членство не принимать участия в праздновании 80-летия Победы.

При этом Каллас призвала как можно чаще ездить в Киев и вообще на Украину, чтобы «продемонстрировать европейскую поддержку». Брюссель ждет от этих визитов конкретных обещаний о предоставлении военной помощи, подчеркнула евродипломат.