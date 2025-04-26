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Гроб с телом папы Франциска внесли на площадь Святого Петра

Понтифика похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
Глеб Владовский 2025-04-26 11:27:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Гроб с телом папы римского Франциска внесли на площадь Святого Петра. «Звезда» публикует кадры с церемонии прощания.

Сообщается, что проститься с папой римским приехали делегации из 182 стран. Россию представила министр культуры Ольга Любимова.

21 апреля Ватикан опубликовал завещание понтифика. В документе говорится, что Франциск попросил похоронить его в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

Напомним, папа римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. В Ватикане сообщили, что причиной смерти стал инсульт. Состояние понтифика осложнялось предшествующими заболеваниями.

#Ватикан #Папа Римский Франциск #похороны #Папа Римский #понтифик
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