Гроб с телом папы Франциска внесли на площадь Святого Петра

Гроб с телом папы римского Франциска внесли на площадь Святого Петра. «Звезда» публикует кадры с церемонии прощания.

Сообщается, что проститься с папой римским приехали делегации из 182 стран. Россию представила министр культуры Ольга Любимова.

21 апреля Ватикан опубликовал завещание понтифика. В документе говорится, что Франциск попросил похоронить его в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

Напомним, папа римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет. В Ватикане сообщили, что причиной смерти стал инсульт. Состояние понтифика осложнялось предшествующими заболеваниями.