МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Десантники отремонтировали захваченную в Курской области технику ВСУ

Машины удалось захватить с полным боекомплектом и без критических повреждений.
2025-03-23 06:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры с трофейной техникой ВСУ, эвакуированной из курского приграничья в тыловые районы. Эту работу провели ремонтно-эвакуационные подразделения Тульского соединения ВДВ.

Десантники восстановили украинский БРДМ советского производства, РСЗО БМ-21 «Град», американскую БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi. Операция по вывозу проходила в два этапа: инженерная разведка и эвакуация техники.

Технику удалось захватить с полным боекомплектом и без критических повреждений. Некоторые образцы получилось восстановить после ремонта.

Специалисты заменили элементы электропроводки и восстановили детали. На одной из боевых машин заменили двигатель. Его взяли с другой, которую нельзя было вернуть к жизни из-за повреждений. Решение об использовании трофейной техники будет принято позднее.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#бронетехника #Минобороны России #Курская область #M2A2 Bradley #брдм #эвакуация #Ремонт #РСЗО БМ-21 «Град» #kirpi
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 