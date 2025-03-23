Десантники отремонтировали захваченную в Курской области технику ВСУ

Минобороны России показало кадры с трофейной техникой ВСУ, эвакуированной из курского приграничья в тыловые районы. Эту работу провели ремонтно-эвакуационные подразделения Тульского соединения ВДВ.

Десантники восстановили украинский БРДМ советского производства, РСЗО БМ-21 «Град», американскую БМП М2 Bradley и турецкий бронеавтомобиль Kirpi. Операция по вывозу проходила в два этапа: инженерная разведка и эвакуация техники.

Технику удалось захватить с полным боекомплектом и без критических повреждений. Некоторые образцы получилось восстановить после ремонта.

Специалисты заменили элементы электропроводки и восстановили детали. На одной из боевых машин заменили двигатель. Его взяли с другой, которую нельзя было вернуть к жизни из-за повреждений. Решение об использовании трофейной техники будет принято позднее.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.