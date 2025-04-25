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Лавров иронично отреагировал на вопрос о встрече Путина и Уиткоффа 25 апреля

Трамп объявил, что 25 апреля произойдет встреча спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.
Марина Крижановская 2025-04-25 04:23:15
© Фото: Petrov Sergey news.ru via globallookpress.com

В интервью американскому телеканалу CBS News министр иностранных дел России Сергей Лавров в ироничной форме ответил американской телеведущей.

Она спросила российского министра, верны ли слова президента США Дональда Трампа о том, что 25 апреля может состояться встреча его спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. На что Лавров моментально отреагировал, выразив недоумение.

«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?», - цитирует RT вопрос Лаврова.

Журналистка тут же нашлась, и ответила, что хотела узнать о мнении президента Путина и что он скажет американскому посланнику.

Напомним, 22 апреля помощник российского президента Юрий Ушаков сказал, что на этой неделе Уиткофф планирует посетить Москву. 

За сутки до этого сообщалось, что Уиткофф может вновь приехать в РФ после переговоров с украинцами. Во время встречи с киевскими властями США им могут предложить пункты о признании Крыма российским и другие позиции Белого дома.

Вечером 23 апреля стало известно, что самолет спецпосланника президента США вылетел из Франции предположительно в сторону России.

#Россия #в стране и мире #Сергей Лавров #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #МИД РФ #Стивен Уиткофф
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