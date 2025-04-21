WSJ: Уиткофф может вновь приехать в РФ после переговоров с украинцами

После переговоров в британской столице с представителями Европы и Украины специальный посланник президента США Стивен Уиткофф может вновь приехать в Россию. Это станет возможным в случае совпадения позиций Вашингтона, Брюсселя и Киева по итогам переговоров.

Стало известно, что переговоры состоятся на этой неделе, и, помимо Уиткоффа, в них примут участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кит Келлог.

По информации газеты The Wall Street Journal, на предстоящих переговорах в Лондоне Соединенные Штаты заявят Украине о «списке потенциальных вариантов», в которых имеются пункты о признании США полуострова Крым российским регионом и о негласном согласии с контролем России над новыми территориями.

Также упоминаются пункты об отсутствии предложений гарантий безопасности Украине со стороны США, если она согласится на мирное урегулирование конфликта, и о «снятии с повестки дня обсуждений о возможности вхождения в НАТО». Все эти предложения будут озвучены для обсуждения и обратной связи.

«Украина находится под давлением, чтобы на этой неделе ответить на ряд далеко идущих идей администрации Трампа о том, как закончить войну на Украине, предоставив уступки России, включая потенциальное признание со стороны США Крыма за Россией в 2014 году и исключение Киева из вступления в НАТО», - написали журналисты.

Напомним, последняя встреча представителя американских властей Уиткоффа с президентом России Владимира Путина произошла 11 апреля. Эти переговоры стали третьими и состоялись в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Встреча длилась более четырех часов, в основном обсуждалась ситуация на Украине.