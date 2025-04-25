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AP: утечка данных по хуситам в Пентагоне возникла из-за незащищенного соединения

Шеф Пентагона сначала подключился к беспроводной сети вне рабочего места, а затем попросил подключить его компьютер к сети.
Дарина Криц 2025-04-25 03:33:50
© Фото: defense.gov

Глава американского министерства обороны Пит Хегсет использовал незащищенное соединение для выхода в Интернет и использования мессенджера Signal, что и повлекло утечку данных.

Как пишет агентство AP (Associated Press), в кабинете министра имелась незащищенная точка выхода в Интернет в обход установленных Пентагоном протоколов безопасности. Журналисты со ссылкой на источники уточнили, что сначала Хегсет подключился к беспроводной сети вне рабочего места, а потом попросил подключить к сети его компьютер.

«У Хегсета было интернет-подключение, обходившее протоколы безопасности Пентагона, установленные в его офисе, для использования приложения Signal на персональном компьютере. <...> Известный в ИТ-индустрии как "грязный" интернет-канал, он подключается напрямую к общедоступному Интернету, где информация пользователя и посещаемые веб-сайты не имеют тех же фильтров безопасности или протоколов, которые поддерживаются защищенными соединениями Пентагона» - говорится в сообщении СМИ.

Также подчеркивается, что незащищенное соединение может нарушать правительственные требования по хранению данных.

Напомним, недавно стало известно об очередной утечке закрытых данных, связанной с главой Пентагона Хегсетом. В чате мессенджера Signal находилась его супруга, не являющаяся сотрудницей оборонного ведомства, а также брат министра Фил и личный адвокат Тим Парлаторе.

В этом втором чате, который Пит Хегсет назвал «Оборона | командное совещание», он публиковал данные об ударах по членам йеменского шиитского вооруженного движения «Ансар Алла» (хуситы).

#в стране и мире #Пентагон #интернет #Пит Хегсет #незащищенное соединение
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