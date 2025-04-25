Шойгу заявил, что мигранты совершили 2% преступлений в 2024 году

Количество преступлений, совершенных мигрантами в 2024 году в России, составляет около 2% от общего числа по стране. Такие данные озвучил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«По состоянию на конец прошлого года в России находились 6,3 млн иностранных граждан, в 2023 году - 5,9 млн человек. При этом количество совершенных ими преступлений практически не изменилось и составило 38,6 тыс. Это около 2% от общего количества зарегистрированных в стране преступлений», - сообщил он в интервью ТАСС.

Также Шойгу рассказал, что доля людей, превысивших сроки законного пребывания в России, составила более 10%. Около 3,4 миллиона протоколов об административных правонарушениях приходится на долю иностранцев. Также 1,5 тысячи человек лишились гражданства после того, как были привлечены к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В целом, по словам секретаря Совбеза, в 2024 году уровень преступности снизился на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. Он подчеркнул, что это устойчивая тенденция, которая продолжается в последние годы. Тем не менее, число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных группами, выросло на 17,1%, также зафиксировано на 2,8% случаев мошенничества. Количество коррупционных преступлений увеличилось за год на 5,8%, рассказал Сергей Шойгу.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин отметил «все более дерзкое проявление» экстремизма среди мигрантов. Он сообщил, что за 2024 год иностранные граждане совершили 253 преступления террористического характера.