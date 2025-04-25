Короткое замыкание стало причиной пожара на мясокомбинате в Раменском

Причиной пожара, охватившего здание мясокомбината в подмосковном Раменском, стали проблемы с электропроводкой. Как пояснили в прокуратуре Московской области, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания.

«Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», - уточнили в ведомстве.

Пожар на мясокомбинате начался вечером 25 апреля. Он распространился практически по всему зданию, площадь возгорания достигла 1 300 квадратных метров. К тушению привлекли 30 пожарных и семь единиц техники, информации о пострадавших не поступало. На данный момент пожар локализован.