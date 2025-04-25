Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковном Раменском

Крупный пожар вспыхнул на мясокомбинате в подмосковном Раменском. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«На улице Красноармейской загорелся склад торгового оборудования», – говорится в сообщении.

Огонь бушует практически по всей площади здания, особенно на втором этаже. Площадь возгорания составляет около 1300 квадратных метров.

К месту происшествия уже прибыли пожарные расчеты в количестве 30 специалистов и семи единиц техники.

Информация о пострадавших пока отсутствует. Причины возгорания пока неизвестны.