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Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковном Раменском

Огонь охватил почти всю площадь здания.
Константин Денисов 2025-04-25 19:58:04
© Фото: nomer101 Вконтакте

Крупный пожар вспыхнул на мясокомбинате в подмосковном Раменском. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«На улице Красноармейской загорелся склад торгового оборудования», – говорится в сообщении.

Огонь бушует практически по всей площади здания, особенно на втором этаже. Площадь возгорания составляет около 1300 квадратных метров.

К месту происшествия уже прибыли пожарные расчеты в количестве 30 специалистов и семи единиц техники.

Информация о пострадавших пока отсутствует. Причины возгорания пока неизвестны.

#Московская область #МЧС #пожары #раменское
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