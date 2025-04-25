Актер Никоненко опроверг слухи об ухудшении состояния здоровья

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко опроверг сообщения об ухудшении состояния своего здоровья, назвав их преждевременными слухами. В беседе с 360.ru он заявил, что проходил плановый медицинский осмотр.

«Прошел плановый медосмотр, как нормальный, цивилизованный человек», - заявил актер.

Напомним, утром появились сообщения о госпитализации Сергея Никоненко. Telegram-канал SHOT писал, что артиста якобы доставили в больницу с подозрением на онкологию.

Также утверждалось, что у актера выявили новообразование предстательной железы.