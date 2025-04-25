У актера Никоненко заподозрили рак

Актера Сергея Никоненко госпитализировали с подозрением на рак. Об этом сообщает Life.

Врачи обнаружили у народного артиста РСФСР новообразование в области предстательной железы. Кроме того, у Никоненко обнаружили и другие проблемы со здоровьем, пишет SHOT.

Актер подтвердил, что обратился за медпомощью из-за недомогания. Он добавил, что у него бывают перепады давления. Несмотря на эти новости, артист не собирается завершать актерскую карьеру.

Напомним, Никоненко снялся в огромном количестве кинолент и телесериалов. Одной из его самых известных работ считается роль полковника Гордеева в сериале «Каменская».

На звонки «Звезды» народный артист РСФСР не ответил. Официального подтверждения информации нет.