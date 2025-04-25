МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Количество авиарейсов из России в Израиль с июня увеличится в два раза

Полеты будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.
Сергей Лебедев 2025-04-25 15:44:33
© Фото: Paul Mayall, imageBROKER.com, Global Look Press

С июня этого года почти вдвое увеличится количество авиарейсов между Россией и Израилем. Об этом заявил глава департамента Министерства туризма еврейского государства в РФ Владимир Шкляр. По его словам, полеты будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

«На сегодняшний день в Израиль летает 18 рейсов. А с июня их будет 34», - цитирует ТАСС слова дипломата.

В феврале этого года Владимир Шкляр уже заявлял, что Израиль намерен в два раза увеличить туристический поток из России. Власти страны рассчитывают, что он вернется к показателям позапрошлого года и постепенно будет стремиться к допандемийному уровню.

Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве транспорта России рассматривается вопрос открытия прямого авиасообщения с Бразилией. Ведомство прорабатывает возможность привлечения авиакомпаний из дружественных стран.

#Россия #в стране и мире #Израиль #рейсы #авиасообщение #Владимир Шкляр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 