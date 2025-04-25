Количество авиарейсов из России в Израиль с июня увеличится в два раза

С июня этого года почти вдвое увеличится количество авиарейсов между Россией и Израилем. Об этом заявил глава департамента Министерства туризма еврейского государства в РФ Владимир Шкляр. По его словам, полеты будут осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

«На сегодняшний день в Израиль летает 18 рейсов. А с июня их будет 34», - цитирует ТАСС слова дипломата.

В феврале этого года Владимир Шкляр уже заявлял, что Израиль намерен в два раза увеличить туристический поток из России. Власти страны рассчитывают, что он вернется к показателям позапрошлого года и постепенно будет стремиться к допандемийному уровню.

Напомним, ранее стало известно, что в Министерстве транспорта России рассматривается вопрос открытия прямого авиасообщения с Бразилией. Ведомство прорабатывает возможность привлечения авиакомпаний из дружественных стран.