Посол РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Пакистан

Россиянам порекомендовали временно отложить свои поездки в Пакистан до того момента, пока ситуация в регионе не стабилизируется. С таким предупреждением в разговоре со «Звездой» выступил посол РФ в исламской республике Альберт Хорев.

«Ряд районов страны, в частности спорные территории, в принципе входят в список регионов, не рекомендуемых для поездок российских туристов. Но в связи с обострением двусторонних отношений с Индией мы порекомендовали соотечественникам временно ограничить свои поездки до того момента, пока ситуация не стабилизируется», - отметил дипломат.

Хорев добавил, что виток напряженности между Пакистаном и Индией вызывает повышенную обеспокоенность.

«Но мы надеемся, что дипломатически и политически власти двух стран найдут в себе силы и смогут договориться о разрешении этой напряженности политико-дипломатическими средствами», - подчеркнул дипломат.

Напомним, обострение отношений между странами произошло после нападения террористов на севере Индии, в результате которого погибли более двух десятков туристов. В Нью-Дели в причастности к расстрелу людей обвинили Исламабад. После этого власти двух государств приняли ряд мер в отношении друг друга.