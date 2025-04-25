Шойгу сообщил о предпринятых мерах по защите российского Интернета

Российская Федерация приняла меры, чтобы защитить свой сегмент Интернета. Как заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, власти защитили критическую инфраструктуру от DDoS-атак, в том числе. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Реализованы организационно-технические меры по обеспечению безопасности российского сегмента сети Интернет и защиты критической информационной инфраструктуры, включая противодействие DDoS-атакам», - рассказал собеседник агентства.

Шойгу уточнил, что защита российского Интернета стала возможной посредством слаженной деятельности всех заинтересованных в том ведомств. Координацию осуществлял Совет безопасности РФ. По словам чиновника, это позволило не допустить серьезных нарушений в функционировании значимых информационных ресурсов.

Ранее в разговоре со «Звездой» эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев поделился информацией, как иностранные разведки помогают хакерам вредить России.

Согласно ему, вся деятельность хакерских группировок контролируется, им передают секретную информацию об уязвимых местах западного программного обеспечения (ПО), чтобы взламывать чувствительные информационные системы в России.