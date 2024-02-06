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Эксперт Косарев заявил, что иностранные разведки помогают хакерам вредить России

Хакерам передают секретную информацию об уязвимостях западного ПО, чтобы взламывать чувствительные информационные системы в России.
Сергей Лебедев 2024-02-06 14:26:01
© Фото: Annette Riedl, dpa, Globallookpress

Наиболее мощные компьютерные атаки и взломы являются частью специальных операций, которые проводятся зарубежными разведками. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев.

По его словам, по факту вся деятельность хакерских группировок прекрасно контролируется. Им даже передают секретную информацию об уязвимостях западного ПО, чтобы взламывать чувствительные информационные системы в России.

«Внешне все выглядит как самостоятельная активность хакерских группировок, но скрытно изнутри это движение против нашей страны очень умело управляется», - подчеркнул Борис Косарев.

По его словам, такие методы в итоге привели к обратному эффекту. Хакеры, зная все уязвимости, стали ломать системы на Западе. Примеры - взлом сервиса «безопасного Интернета» Cloudflare и даже корпоративной почты Microsoft.

«Взращенные против России хакерские группировки начинают атаковать западные сервисы», - отметил эксперт.

Именно поэтому, подчеркивает Борис Косарев, важна программа перехода на отечественное программное обеспечения в российских государственных структурах.

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