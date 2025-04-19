Ушаков: США понимают первопричины конфликта на Украине

Руководство США, включая президента Дональда Трампа, осознает первопричины конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Продвижению разумных идей мешает антироссийский фон, созданный за годы и десятилетия, добавил он. По словам Ушакова, антироссийские настроения в Америке и Европе сдерживает реализацию предложений, с которыми согласны некоторые руководители, в том числе в Вашингтоне.

Президент России Владимир Путин встретился 11 апреля в Санкт-Петербурге со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Переговоры длились более 4 часов. На них обсуждались вопросы урегулирования украинского кризиса. С российской стороны во встрече участвовали Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл контакты глав государств через специального представителя конструктивными и содержательными.

Путин неоднократно заявлял, что поддерживает урегулирование конфликта, но лишь с учетом интересов РФ. По его словам, устранение первопричин кризиса необходимо для долгосрочного мира, в котором заинтересована Москва.