Взрыв в Балашихе, при котором погиб Москалик, произошел из-за СВУ

Взрыв автомобиля, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, произошел из-за активации самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщили в СК РФ.

«По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», - говорится в заявлении ведомства.

В СК добавили, что начался осмотр места происшествия. В следственно-оперативную группу вошли следователи, криминалисты, а также эксперты.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе произошел подрыв автомобиля. В результате погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.