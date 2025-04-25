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Взрыв в Балашихе, при котором погиб Москалик, произошел из-за СВУ

Возбуждено уголовное дело по факту подрыва автомобиля.
Глеб Владовский 2025-04-25 13:03:46
© Фото: ТРК «Звезда»

Взрыв автомобиля, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, произошел из-за активации самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщили в СК РФ.

«По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», - говорится в заявлении ведомства.

В СК добавили, что начался осмотр места происшествия. В следственно-оперативную группу вошли следователи, криминалисты, а также эксперты.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе произошел подрыв автомобиля. В результате погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

#в стране и мире #СВУ #Балашиха #Ярослав Москалик #подрыв авто
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