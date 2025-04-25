Российские артиллеристы бьют по украинским боевикам в Часовом Яре и окрестностях. Один из ударов восемью реактивными снарядами нанес расчет боевой машины РСЗО «Град». Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

«Часто работаем, у нас выходит за 10 дней больше 300 ракет», - признался в беседе с корреспондентом командир реактивной батареи РСЗО с позывным Пионер.

Счет идет на секунды, до позиций противника чуть более 10 километров. В этот момент над съемочной группой и боевой машиной РСЗО «Град» пролетает наш беспилотник-разведчик - в пункте управления огнем дивизиона видят цель и дают команду на ее уничтожение.

Реактивные снаряды срываются с направляющих и уносятся в сторону врага.

Кадры объективного контроля подтверждают поражение цели - живой силы и огневых средств ВСУ. Артиллеристы костромского полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии работают с полной отдачей.

Ранее сообщалось, что расчет «Урагана» уничтожил самоходку CAESAR на Красноармейском направлении. Боевая машина реактивной системы залпового огня вела огонь 220-миллиметровыми снарядами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.