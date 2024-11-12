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Главы оборонных ведомств стран СНГ обсудили сотрудничество до 2030 года

Андрей Белоусов заявил, что на 2025 год запланировано более 120 мероприятий.
2024-11-12 13:09:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что главы оборонных ведомств стран СНГ обсудили военное сотрудничество до 2030 года на встрече в Москве.

«Большое внимание уделили Концепции военного сотрудничества в рамках СНГ до 2030 года. Отмечу, что она направлена на повышение боеспособности национальных вооруженных сил и обеспечение защиты наших государств», - сказал глава оборонного ведомства на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

Белоусов отметил, что в ходе сегодняшней встречи стороны подвели итоги совместной работы и запланировали более 120 мероприятий на следующий год.

Министр озвучил принятые в ходе заседания решения по совершенствованию систем военного назначения. В частности, речь шла об общей системе радиолокационного опознавания и объединенной системе ПВО. Кроме того, был утвержден план совместных мероприятий боевой учебы войск ПВО на следующий год.

Также стороны обсудили мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также проведение Военно-спортивных игр, посвященных знаменательной дате.

Ранее Белоусов назвал обеспечение региональной безопасности важнейшим направлением совместной деятельности военных ведомств стран СНГ. Министр обвинил Запад в попытках подорвать региональную стабильность в стремлении сохранить свою гегемонию и призвал дружественные страны продолжать выстраивать равную и неделимую евразийскую безопасность.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #СНГ #МО РФ #Белоусов
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