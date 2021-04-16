«На руках донесли до машины»: актер Никоненко рассказал, как чуть не погиб на съемках

Знаменитый актер и драматург Сергей Никоненко в преддверии своего юбилея рассказал о том, как едва не погиб на съемках фильма «Освобождение», вышедшего в 1968 году. По словам артиста, его контузило выстрелом из пушки.

«Самострел произошел из пушки 76-го калибра, я оказался рядом с выходом снаряда. Если бы был впереди, это мог быть летальный исход. А я находился чуть-чуть сзади, поэтому хватило того, что я потерял сознание, и меня на руках донесли до машины дежурной скорой помощи, которая меня увезла», - рассказал актер.

Свое 80-летие Никоненко встретит на сцене театра «Русская песня» - у него музыкальный спектакль «Калина красная» по мотивам произведений Василия Шукшина, который был его близким другом. В свои 80 лет о выходе на пенсию не задумывается, а наоборот - спешит на работу, в театр.