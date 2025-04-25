Посты воздушного наблюдения прикрыли от дронов дорогу на Красноармейск

Российские посты воздушного наблюдения прикрыли от украинских беспилотников дорогу на Краматорск. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер.

«Отсюда до Красноармейска по прямой примерно 10 километров, вот что-то дымится сейчас именно там. По этой дороге сейчас проходит все снабжение нашей группировки, поэтому работы у бойцов воздушного наблюдения очень много», - прокомментировала корреспондент.

Военнослужащие на этих постах круглосуточно прикрывают продвижение российской техники, обеспечивая безопасность для нашей логистики. То есть спасают жизни наших бойцов как на самой дороге, так и на передовой.

Корреспондент отметила, что посты воздушного наблюдения стоят примерно в 700 метрах друг от друга. Бойцы постоянно общаются по рации, докладывают обстановку в воздухе и сообщают о передвижении любого нашего транспорта - кто бы ни выехал на дорогу, зенитчики берут его под свою защиту и прикрывают на протяжении всего пути.

Ранее сообщалось, что зенитчики группировки войск «Центр» прикрыли российских танкистов на Красноармейском направлении. Они использовали для этого тягач МТ-ЛБ со спаренной 23-миллиметровой установкой ЗУ-23-2.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.