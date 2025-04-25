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Посты воздушного наблюдения прикрыли от дронов дорогу на Красноармейск

Военнослужащие на постах расположены в 700 метрах друг от друга. Они держат небо под контролем. Бойцы используют радиосвязь, чтобы действовать как единый организм.
Варвара Шрадер 2025-04-25 11:05:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские посты воздушного наблюдения прикрыли от украинских беспилотников дорогу на Краматорск. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер.

«Отсюда до Красноармейска по прямой примерно 10 километров, вот что-то дымится сейчас именно там. По этой дороге сейчас проходит все снабжение нашей группировки, поэтому работы у бойцов воздушного наблюдения очень много», - прокомментировала корреспондент. 

Военнослужащие на этих постах круглосуточно прикрывают продвижение российской техники, обеспечивая безопасность для нашей логистики. То есть спасают жизни наших бойцов как на самой дороге, так и на передовой. 

Корреспондент отметила, что посты воздушного наблюдения стоят примерно в 700 метрах друг от друга. Бойцы постоянно общаются по рации, докладывают обстановку в воздухе и сообщают о передвижении любого нашего транспорта - кто бы ни выехал на дорогу, зенитчики берут его под свою защиту и прикрывают на протяжении всего пути.

Ранее сообщалось, что зенитчики группировки войск «Центр» прикрыли российских танкистов на Красноармейском направлении. Они использовали для этого тягач МТ-ЛБ со спаренной 23-миллиметровой установкой ЗУ-23-2. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #Зенитчики #логистика #прикрытие #красноармейское направление #Посты воздушного наблюдение
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