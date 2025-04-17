Зенитчики «Центра» прикрыли танкистов на Красноармейском направлении

На Красноармейском направлении зенитчики 239-го гвардейского танкового полка противодействуют беспилотникам ВСУ, обеспечивая безопасность наступающих подразделений. Наш корреспондент Павел Кутаренко побывал на позициях.

Ясная погода увеличивает активность вражеских БПЛА. Даже по пути на позиции бойцы следят за небом, готовые в любой момент открыть огонь из автоматов или дробовиков. Электроника не всегда срабатывает, поэтому зенитчики полагаются на слух.

«Слышим жужжание винтов - сразу в готовности», - поясняет командир взвода Илья Коротков.

Дробовики и автоматы применяются для противодействия дронам-камикадзе.

«Целимся в боеприпас или нижнюю часть. Попасть сложно, но можно», - говорит боец с позывным Шум.

ЗУ-23-2 «Зэушка» - зенитная установка. Ее приладили на бронированный тягач. Уничтожила более 10 БПЛА, включая такие модели, как «Лелека» и «Валькирия».

Зенитные установки размещают в промзонах, гаражах или среди деревьев. Зеленые насаждения скоро позволят полностью скрыть технику. Расчеты оперативно меняют позиции, избегая обнаружения.

Зенитчики обеспечивают безопасность 90-й танковой дивизии, штурмующей Красноармейск - ключевой узел обороны ВСУ. Наши зенитчики дежурят здесь от рассвета до заката - смотрят и слушают небо. И для каждой вражеской «птички» свои методы борьбы. От дробовиков и самоходных «Зэушек» до переносных зенитных ракетных комплексов.