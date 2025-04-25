«Герани» поразили пункт дислокации боевиков на Запорожском направлении

МО РО продемонстрировало видео с нанесением удара по пункту временной дислокации украинских боевиков.

Российское оборонное ведомство уточнило, что удар наносился по цели на Запорожском направлении. Отмечено, что вражеский пункт временной дислокации удалось успешно поразить.

Уточняется, что удар наносился беспилотными летательными аппаратами «Герань-2».

Вооруженные силы России активно используют ударные беспилотники «Герань». Ранее сообщалось, как этими БПЛА поразили места запуска украинских беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области. Также среди целей, уничтоженных «Геранями», - украинский цех по производству дронов на территории Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.