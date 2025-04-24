Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве полицейского в ЛО

Сотрудники Росгвардии показали кадры задержания подозреваемого в убийстве сотрудника уголовного розыска в Ленинградской области.

На опубликованном видео видно, как правоохранители поймали в лесу молодого мужчину, одетого в камуфляжную одежду. Его уложили на землю, требуя убрать руки за голову, но тот не сразу отреагировал на требование силовиков.

Далее те связали подозреваемого и провели обыск. При нем были обнаружены минимум два ножа.

Напомним, подозреваемого в убийстве полицейского задержали в лесу в одном из районов Ленобласти. Им оказался 19-летний житель областного районного центра Сланцы.

Инцидент произошел 23 апреля. Тогда на сотрудника уголовного розыска прямо на улице в Кингисеппе Ленинградской области напал неизвестный. Правоохранитель его остановил, но тот ударил стража порядка ножом в шею и скрылся. Нападавший по приметам был похож на разыскиваемого преступника.