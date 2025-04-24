В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского

В Сланцевском районе Ленинградской области в четверг задержали подозреваемого в убийстве полицейского в Кингисеппе. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Злоумышленника нашли в лесном массиве. Там он несколько часов прятался от сотрудников правоохранительных органов.
«Им оказался 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы», - отметила Ирина Волк.
Напомним, убийство оперуполномоченного уголовного розыска произошло вчера в половину двенадцатого дня. Преступник ударил полицейского ножом в шею и скрылся.
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