В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского

В Сланцевском районе Ленинградской области в четверг задержали подозреваемого в убийстве полицейского в Кингисеппе. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Злоумышленника нашли в лесном массиве. Там он несколько часов прятался от сотрудников правоохранительных органов.

«Им оказался 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы», - отметила Ирина Волк.

Напомним, убийство оперуполномоченного уголовного розыска произошло вчера в половину двенадцатого дня. Преступник ударил полицейского ножом в шею и скрылся.