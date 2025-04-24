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В Ленинградской области задержали предполагаемого убийцу полицейского

Злоумышленник несколько часов прятался в лесном массиве.
Сергей Лебедев 2025-04-24 19:05:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Сланцевском районе Ленинградской области в четверг задержали подозреваемого в убийстве полицейского в Кингисеппе. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк. 

Злоумышленника нашли в лесном массиве. Там он несколько часов прятался от сотрудников правоохранительных органов.

«Им оказался 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы», - отметила Ирина Волк.

Напомним, убийство оперуполномоченного уголовного розыска произошло вчера в половину двенадцатого дня. Преступник ударил полицейского ножом в шею и скрылся.

#в стране и мире #Ленинградская область #убийство #МВД #Ирина Волк #кингисепп #сланцевский район
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