Россияне смогут увидеть в небе «смайлик» из Луны, Венеры и Сатурна

В предстоящую пятницу, 25 апреля, россияне смогут наблюдать редкое астрономическое явление, называющееся «улыбкой Вселенной». Рано утром серп Луны, Венера и Сатурн выстроятся на небе в форме смайла. Об этом пишет aif.ru.

Астроном Александра Киселева отметил, что «улыбка Вселенной» появляется лишь раз в 10-14 лет. Увидеть ее можно будет невооруженным глазом.

По данным NASA, продлится явление около часа. Проявится оно примерно в 05.20 по московскому времени.

Напомним, в конце прошлого месяца жители Москвы и Санкт-Петербурга стали свидетелями частичного солнечного затмения - 29 марта Луна незначительно закрыла дневное светило над Землей.

По данным астрономов, из Северной столицы было видно, что спутник Земли заслонил собой солнечный диск приблизительно на 12%, а из Москвы - на 2%.