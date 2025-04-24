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Ремонтники показали дистанционно управляемый пулемет

Благодаря пульту и установленной камере оператор может вести огонь, не подставляясь самому.
Олег Калинобродский 2025-04-24 13:20:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие ремонтного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии продемонстрировали корреспонденту «Звезды» Олегу Калинобродскому опытный образец собственноручно разработанной системы, позволяющей дистанционно управлять пулеметом. 

«С помощью пульта управляется. Также установлена камера, чтобы было видно, куда вести огонь», - показал образец корреспонденту командир ремонтного взвода с позывным Аким. 

Он добавил, что такой пулемет можно выставить куда-нибудь на позицию и управлять им дистанционно. Оператор при этом может сидеть под землей, надежно укрытый от врага. 

В ремонтный батальон 20-й гвардейской общевойсковой армии задачи поступают со всех направлений. И по модернизации вооружения, и по ремонту тяжелой техники. Работают здесь бойцы круглосуточно. Выполняют задачи от ремонта техники и вооружения до создания совершенно новых конструкций. 

Ранее сообщалось, что российские десантники отремонтировали захваченную в Курской области технику ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Пулемет #наш эксклюзив #дистанционное управление #ремонтники #20-я армия
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