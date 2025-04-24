Ремонтники показали дистанционно управляемый пулемет

Военнослужащие ремонтного батальона 20-й гвардейской общевойсковой армии продемонстрировали корреспонденту «Звезды» Олегу Калинобродскому опытный образец собственноручно разработанной системы, позволяющей дистанционно управлять пулеметом.

«С помощью пульта управляется. Также установлена камера, чтобы было видно, куда вести огонь», - показал образец корреспонденту командир ремонтного взвода с позывным Аким.

Он добавил, что такой пулемет можно выставить куда-нибудь на позицию и управлять им дистанционно. Оператор при этом может сидеть под землей, надежно укрытый от врага.

В ремонтный батальон 20-й гвардейской общевойсковой армии задачи поступают со всех направлений. И по модернизации вооружения, и по ремонту тяжелой техники. Работают здесь бойцы круглосуточно. Выполняют задачи от ремонта техники и вооружения до создания совершенно новых конструкций.

Ранее сообщалось, что российские десантники отремонтировали захваченную в Курской области технику ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.