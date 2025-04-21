Цивилева: особое внимание в центрах поддержки бойцов уделяется ПТСР

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что особое внимание в центрах поддержки участников СВО уделяется лечению ПТСР. Она сделала это на форуме «Малая Родина - сила России».

«Особое внимание уделяется лечению посттравматического стрессового синдрома и работе психологов. Именно психологи "подхватывают" и ведут уже человека в зависимости от необходимости», - сказала Цивилева.

Она добавила, что в рамках центров поддержки внедрением знаний и методик занимаются лучшие специалисты. При этом постоянно идет обмен опытом между регионами и субъектами.

Ранее Анна Цивилева констатировала, что российское протезирование вышло на качественно новый уровень. Это произошло в том числе потому, что Минобороны России и фонд «Защитники Отечества» разработали единые стандарты, которые сделали более понятными и прозрачными требования к продукции. Это, в свою очередь, стимулировало владельцев соответствующих производств вкладывать деньги в развитие и подняло уровень протезирования в целом.