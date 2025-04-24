Захарова: Киев подставил США, используя американское оружие в перемирие

Украинский лидер Владимир Зеленский, используя американское оружие в Пасхальное перемирие, подставил США. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обстреляли ракетами из американской системы залпового огня HIMARS Курскую область. Будто специально Зеленский подставляет в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников», - подчеркнула дипломат на брифинге.

Захарова отметила, что киевский режим, не признавая Крым за Россией, также показывает отсутствие договороспособности. Такой подход Украины она назвала шизофреническим.

Напомним, 19 до 21 апреля действовало Пасхальное перемирие, в ходе которого, по данным Минобороны РФ, украинские боевики нарушили 4 900 раз режим прекращения огня.