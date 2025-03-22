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В Минобороны Литвы заявили о планах заминировать границу с Россией

Речь идет об укреплении «северо-восточного фланга», в том числе противопехотными и противотанковыми минами.
Лиза Губина 2025-03-22 20:13:01
© Фото: Alexander Welscher, dpa

В Минобороны Литвы заявили о планах усилить защиту своей границы с Белоруссией и Калининградской областью России, речь идет о решение минировать территорию. Оно было принято по итогам встречи министров обороны стран Балтии.

«На основе польского примера северо-восточный фланг мог бы быть усилен несколькими слоями укреплений, включая, помимо прочего, противопехотные и противотанковые мины», - говорится в заявлении ведомства.

Финансирование планируется за счет средств Евросоюза, отметили в литовском Минобороны. Встреча состоялась в Вильнюсе.

Напомним, в прошлом году стало известно о польском проекте «Восточный щит», который предполагает создание огневых позиций и логистических узлов на границе с РФ и Белоруссией. Варшава намерена выделить на эти цели два с половиной миллиарда долларов.

#Литва #страны Балтии #граница с россией #минирование границы #минобороны литвы
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