США введут пошлины в размере 25% на произведенные вне страны автомобили

В США намерены ввести импортные пошлины на автомобили, собранные за пределами страны. Их размер будет достигать порядка 25%.

Как заявил президент Дональд Трамп, это не коснется произведенных на территории Соединенных Штатов машин.

«Мы будем фактически взимать тариф в размере 25%. Но если вы собираете автомобили в Соединенных Штатах, то тарифов не будет», - пообещал американский лидер журналистам в Белом доме.

Напомним, что с соседним государством - Канадой - США установили тарифы на поставку товаров, включая сталь и алюминий, компьютеры, спортивное оборудование и водонагреватели. В итоге некоторые торговые пошлины все же отложили.