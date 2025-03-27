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США введут пошлины в размере 25% на произведенные вне страны автомобили

Произведенные за пределами Соединенных Штатов автомобили обложат таможенными сборами в размере 25 процентов, пообещал Трамп.
Дарина Криц 2025-03-27 02:57:02
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

В США намерены ввести импортные пошлины на автомобили, собранные за пределами страны. Их размер будет достигать порядка 25%.

Как заявил президент Дональд Трамп, это не коснется произведенных на территории Соединенных Штатов машин.

«Мы будем фактически взимать тариф в размере 25%. Но если вы собираете автомобили в Соединенных Штатах, то тарифов не будет», - пообещал американский лидер журналистам в Белом доме.

Напомним, что с соседним государством - Канадой - США установили тарифы на поставку товаров, включая сталь и алюминий, компьютеры, спортивное оборудование и водонагреватели. В итоге некоторые торговые пошлины все же отложили.

#в стране и мире #Автомобили #сша #Дональд Трамп #торговые пошлины #Импорт #таможенные пошлины
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