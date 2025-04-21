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Мэр в Калифорнии предложил избавиться от бомжей, раздав им наркотики

Глава города Ланкастер Рекс Пэррис заявил, что половина бездомных - это выпущенные на волю заключенные.
Глеб Владовский 2025-04-21 09:30:23
© Фото: Image Press Agency face to face Globallookpress

Мэр города Ланкастер в штате Калифорния Рекс Пэррис выступил с инициативой обеспечить бездомных наркотиками, чтобы избавиться от них. Об этом сообщила газета New York Post.

«Я хочу дать им столько фентанила, сколько они хотят… Честно говоря, я бы хотел, чтобы президент устроил нам чистку. Потому что нам действительно нужно избавиться от этих людей», - выразил мнение градоначальник.

Пэррис также заявил, что половину всех бездомных в городе составляют выпущенные на волю преступники, которые продолжают совершать правонарушения.

По данным издания, запущенная петиция об отправке нынешнего мэра города в отставку в настоящее время набрала 6% от необходимых 20 тысяч подписей.

Пэррис является мэром города с 2008 года. Срок его полномочий истекает в апреле 2028 года.

#сша #наркотики #мэр города #ланкастер
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