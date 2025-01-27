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CBS: Калифорния имеет больше шансов выйти из состава США, чем в 2016 году

По мнению инициатора новой петиции, сейчас шансы на выход Калифорнии из состава США выше, чем после победы Трампа на выборах американского президента в 2016 году.
Игнат Далакян 2025-01-27 15:39:09
© Фото: Barbara Munker, dpa, Global Look Press

У штата Калифорния сейчас больше шансов выйти из состава Соединенных Штатов, чем после победы Дональда Трампа на выборах американского президента в 2016 году. Так полагает один из инициаторов очередной петиции Маркус Эванс.

«Мы считаем, что сейчас самое подходящее время для проведения Calexit (процесс выхода Калифорнии из состава США. - Прим. ред.). Сейчас у нас больше возможностей для проведения Calexit, чем в 2016 году», - цитирует RT Эванса, ссылаясь на CBS News.

По словам государственного секретаря Калифорнии Ширли Вебер, для того, чтобы реализовать данную инициативу, необходимо собрать более полумиллиона подписей к концу июля. Если предложение одобрят, то штат внесет вотум недоверия США.

Ранее стало известно, что тысячи жителей Лос-Анджелеса получили уведомления об эвакуации из-за очередного лесного пожара. Сообщалось, что огонь за пять часов распространился на площади более 30 квадратных километров.

#в стране и мире #сша #Калифорния
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