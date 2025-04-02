В Думе объяснили причину запрета на частную профпереподготовку учителей

Комитет Госдумы РФ по науке принял поправку, которая позволяет учителям получать дополнительное профессиональное образование только в государственных учреждениях. Учителя, воспитатели и наставники с дипломами о допобразовании, полученном в частных организациях, не будут допускаться к преподаванию с 1 сентября 2026 года.

В беседе со «Звездой» заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов назвал это решение абсолютно верным.

«Долгие годы на повышении квалификации педагогов всякие конторы делали себе бизнес, зарабатывали деньги. А нужно создавать условия, чтобы не непонятные конторы, а государственные учреждения участвовали в допобразовании и профпереподготовке педагогических работников», - считает Чернышов.

Оплачивать переподготовку своих сотрудников должны образовательные учреждения, полагает он.

«Деньги за это должны не из кармана педагогических работников уходить, а из специализированных фондов образовательных учреждений. Тогда будет совершенно другой вариант. Потому что то, что сейчас происходит, абсолютно никуда не годится и абсолютно является неприемлемым», - отметил зампред Госдумы РФ.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко анонсировал новую систему оплаты труда педагогов, которая будет утверждена в 2026 году.