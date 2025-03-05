Кабмин анонсировал новую систему оплаты труда педагогов в 2026 году

Новая система оплаты труда педагогов будет утверждена в России в 2026 году. Спустя еще год систему введут во всех образовательных учреждениях.

Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме РФ заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«В 2026 году с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда, и с 2027 года она будет внедрена во все образовательные организации», - сказал Чернышенко.

Ранее Чернышенко заявил, что кабмин вместе с налоговой службой прорабатывает возможность поощрения учителей за успехи их учеников.

По мнению зампреда правительства, важно сделать новую систему справедливой, чтобы она учитывала отложенные результаты работы педагогов.