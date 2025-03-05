МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кабмин анонсировал новую систему оплаты труда педагогов в 2026 году

С 2027 года новая система оплаты труда учителей будет внедрена во все образовательные организации.
Ян Брацкий 2025-03-05 16:53:53
© Фото: Екатерина Лызлова, РИА Новости

Новая система оплаты труда педагогов будет утверждена в России в 2026 году. Спустя еще год систему введут во всех образовательных учреждениях.

Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме РФ заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«В 2026 году с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда, и с 2027 года она будет внедрена во все образовательные организации», - сказал Чернышенко.

Ранее Чернышенко заявил, что кабмин вместе с налоговой службой прорабатывает возможность поощрения учителей за успехи их учеников.

По мнению зампреда правительства, важно сделать новую систему справедливой, чтобы она учитывала отложенные результаты работы педагогов.

#в стране и мире #образование #зарплата #Госдума РФ #бюджетники #Чернышенко #педагоги
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 